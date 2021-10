Ha tentato di uccidere il fidanzato della ex, sparandogli ripetutamente, mentre era a bordo della propria auto. È successo lo scorso 23 aprile, a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Ieri i carabinieri hanno arrestato un 19enne, dopo che un 22enne aveva denunciato di essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. I proiettili avevano colpito il cofano e la portiera anteriore della macchina. Le telecamere della zona hanno ripreso due persone, una delle quali col passamontagna in mano. Così i militari sono riusciti a identificare il 19enne. Sui social, in quei giorni, scriveva che “la donna del boss non si tocca” e citava alcuni passaggi di Scarface.