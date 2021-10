Niente vaccino, niente partita allo stadio. Nemmeno se sei il presidente del Paese. L’episodio, surreale, è avvenuto in Brasile. Protagonista, Jair Bolsonaro. Il presidente è andato a San Paolo per vedere lo scontro salvezza tra Santos e Gremio. Quando si è presentato ai cancelli, tuttavia, è stato respinto: non aveva il pass vaccinale. “Mi è stato detto che dovevo essere vaccinato – ha raccontato successivamente Bolsonaro – ma perché? Ho più anticorpi di chi ha ricevuto i vaccini”. Il presidente del Brasile, in linea con le proprie posizioni al limite del negazionismo, ha affermato, più volte, che sarebbe stato l’ultimo brasiliano a vaccinarsi, qualora avesse scelto di farlo.