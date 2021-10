“Il video di revenge porn è mio e me lo gestisco io”. Tiwa Savage, la regina nigeriana dell’Afrobeat, non si piega al ricatto di un video circolato fugacemente su Snapchat che la vede protagonista di un rapporto sessuale assieme al fidanzato. Savage ha infatti scoperto che per qualche secondo è circolato online sul servizio di messaggistica istantanea un mini filmato hot e che questo video è finito in mano a un tizio che l’ha cominciata a ricattare.

“Non ci farai i soldi con questo”, ha affermato con una certa foga la cantante da una radio newyorkese Power 105.1 durante la seguitissima trasmissione della ex rapper Angela Angie Martinez. “Non intendo per niente al mondo farmi ricattare per aver fatto qualcosa di totalmente naturale”, è stata l’ulteriore affermazione dell’autrice di Koroba e All Over. Poi, dopo aver spiegato comunque del fastidio provato di fronte a questa brutta sorpresa ha fatto una mossa da spiazzare ogni furbetto dei social: “Sono talmente pazza che va a finire che il video lo posto io sui social, altro che ricatto”.