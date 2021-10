Sophie Codegoni torna a parlare del suo ex Matteo Ranieri, conosciuto a Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Fanpage, la gieffina (ex tronista), parlando con Alex Belli si è lasciata andare ad una rivelazione letteralmente intima. “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no”, ha esordito parlando della sua relazione con il corteggiatore. E poi ha aggiunto: “Quando è arrivato a casa mia per lasciarmi, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: ‘A me non piaci né fisicamente, né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?’. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato”.

Infine la rivelazione: “Per la prima volta mi sono sentita veramente brutta perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto, e non ti da neanche un bacio, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico“. Nella giornata di ieri 10 ottobre, il ragazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram che sembrano una frecciatina. “[..] Non sono obbligato a stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Ringrazio i miei fan, mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura”, così si è rivolto ai 400mila follower che lo seguono.