‘Jo Squillo e la passione per le fake news’, così si potrebbe intitolare l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip della cantautrice e attivista vegana. Solo qualche giorno fa aveva sollevato critiche la sua affermazione – che non ha assolutamente alcuna valenza scientifica – sul presunto collegamento tra latticini e cancro al seno. Ora, stando a quanto riportato dal Giornale, ha pronunciato un’altra frase inaccettabile e priva di qualsiasi fondamento. Parlando con Aldo Montano, la dj ha detto: “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie“. Ovviamente, sui social è subito scoppiata la polemica: “Per quanto ancora le sarà permesso dire cose del genere?”, hanno scritto diversi utenti. Stasera ci sarà la puntata in prima serata su Canale 5: il conduttore Alfonso Signorini dirà finalmente qualcosa riguardo a queste sue illazioni false e pericolose?