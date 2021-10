Che stia nascendo una nuova coppia nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini? Parliamo di Nicola Pisu e Miriana Trevisan che, negli ultimi giorni, sembrano sempre più vicini. Tra la notte di sabato 9 e domenica 10, i due si sono scambiati un bacio, con tanto di coro dei compagni ‘bacio, bacio’. Poi hanno dormito insieme, scatenando i pettegolezzi degli altri compagni e poi dei social. Qualche ora prima, lei aveva raccontato di aver fatto un sogno erotico: “Dunque, eravamo dietro le quinte, noi facevamo una serie di cose nascoste, non sul palco”, aveva esordito imbarazzata. Poi, dopo l’insistenza di lui: “Vabbè ma non solo con te, era un gruppetto. C’era un gioco. Uno di questo gruppo poi proprio… ma la vuoi finire? Usciamo in giardino dai”, aveva tagliato corto lei. Lui invece: “Ero curioso, voglio dire: è solo un sogno”.

Che sia sbocciato l’amore? Dopo la notte insieme, lei si è confidata con Jo Squillo e ha chiarito: “Nicola ha cercato di baciarmi, giocando, sempre con dolcezza. È dolcissimo. Non è entrato nel letto, che gentile, ha dormito sopra il lenzuolo. Per questo non gli ho detto: ‘Vai via’. Poi io mi sono addormentata però non è che lui abbia tentato qualcosa, anche perché ero in difficoltà. Lui è stato bravissimo. Si è addormentato e basta. Gli ho fatto un po’ di carezzine. Mi fa piacere sì, però non me lo aspettavo, lo vedo un po’ piccolo”. Come ci rimarrà Nicola, figlio di Patrizia Mirigliani?