Il Grande Fratello Vip6 si tinge di giallo. Come riportato dal Messaggero, durante la giornata di ieri 10 ottobre, i vip hanno preparato un dolce domenicale da gustare insieme: il tiramisù. Ma qualcosa è andato storto. Nicola Pisu, infatti, ne stava mangiando una fetta quando all’improvviso ha sentito qualcosa di strano e duro. Pensando che fosse un pezzo di plastica ha deciso di gettare tutto nel cestino ed ha avvertito i compagni. Poco dopo, la verità.

Francesca Cipriani si è avvicinata al figlio di Patrizia Mirigliani e agli altri coinquilini della Casa di Cinecittà e ha detto con tono disperato: “Nicola ma hai buttato un dente nel secchio?”. Lui ha annuito; allora la showgirl: “Ca**o ma è mio, me lo devo riattaccare“. Nicola incredulo: “Non pensavo fosse un dente. Stavo mangiando il tiramisù e ho sentito qualcosa”. A quel punto è intervenuta anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro: “Scusa una cosa, ma il tuo dente cosa ci faceva nel tiramisù?“. Cipriani ha replicato: “Non lo so, mi è caduto mentre mangiavo. State scherzando o no? Me lo avete buttato, io lo dovevo riattaccare”. Allora Nazzaro ha concluso: “Ma è rotto, cosa ti devi riattaccare?” e giù a ridere.