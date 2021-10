“Ieri sera ho fatto questo sogno molto particolare. Mi vergogno non posso raccontarlo Io sono una riservata, di me non si sa nulla”. Esordisce così Miriana Trevisan in un momento di confidenza con alcuni compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello Vip: l’ex volto di Non è la Rai ha confessato di aver fatto un sogno a luci rosse che vedeva protagonisti, assieme a lei, anche Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano, Nicola Pisu, Samy Youssef e Sophie Codegoni. “Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale”.

E poi ancora: “Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera. C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple. Che poi in Italia c’è troppo bigottismo, se ti piacciono i piedi è bello anche così”, ha concluso Miriana Trevisan.