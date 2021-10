Il tira e molla con mancato bis ad “Amici di Maria De Filippi”, le voci su una partecipazione a “Pechino Express” e “Star in the Star“, alla fine l’ufficialità: Arisa è una nuova concorrente di “Ballando con le Stelle“. Una partecipazione attesa ma che deve fare i conti anche con le diverse richieste dell’artista, una rivelata al settimanale Oggi proprio dall’ex fidanzato Andrea Di Carlo, suo manager oltre che di altri artisti coinvolti nel cast come Morgan e Federico Fashion Style: “Arisa ha fatto una richiesta precisa agli autori, non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”.

Una storia d’amore che per mesi ha assistito, a favore di flash e settimanali, a infiniti tira e molla: “Questa rottura è definitiva, non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me.” Una lita tra Di Carlo e Rosalba Pippa, vero nome della cantante, a Napoli avrebbe posto la parola fine, anche all’idea di un matrimonio di cui tanto si era parlato: “All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato, ma se vuoi stare in coppia devi seguire regole. Lei mi chiedeva di mettere in affitto la mia casa a Roma e trasferirmi a Milano, ma io a Roma ho i figli.”

Di Carlo continua il suo sfogo: “Il contratto a Ballando lo ha ottenuto grazie a me. Arisa è un’artista, vuole esibirsi, più che fare la giudice. In più avrà la possibilità di cantare brani inediti del nuovo disco. Ora spero non mi renda la vita impossibile“. Le richieste di Arisa non si sarebbero limitate al cambio dei turni ma anche alla richiesta di esibizioni musicali, secondo Dagospia avrebbe ottenuto un cachet molto importante con tanto di “pacchetto” che prevederebbe un posto in giuria a “Il Cantante Mascherato”, dove aveva già partecipato come concorrente.