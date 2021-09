Affermazioni inaccettabili quelle che, stando a quanto riportato dal Messaggero, sono uscite dalla bocca di Jo Squillo. La cantante (vegana), tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6, parlando con Ainett Stephens ha fatto un collegamento diretto tra il consumo di latticini e la presenza di noduli al seno. La sua teoria è che smettere di mangiare latticini possa far addirittura scomparire gli eventuali noduli. Un messaggio privo di basi scientifiche che la tv non dovrebbe far passare.

Anzi, sul sito dell’AIRC (la Fondazione per la Ricerca sul Cancro), nelle conclusioni di un articolo dal titolo ‘Latte e lattici aumento il rischio del cancro?’, si legge: “Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo”. E ancora: “In attesa che si arrivi a risposte più chiare è opportuno seguire le raccomandazioni degli esperti e non eccedere nel consumo, incorrendo in possibili effetti dannosi (per esempio perché si consumano troppi formaggi, ricchi di grassi e quindi potenzialmente negativi per il controllo del peso e la salute cardiovascolare)”. Infine: “Anche quando si tratta di capire dosi e tipi di latte e latticini da portare in tavola, è consigliabile seguire le raccomandazioni degli esperti e chiedere suggerimento al proprio medico in caso di dubbi“.

E il mondo del web è insorto: “Qualcuno le dica che quello che sta dicendo è falso e pericoloso“, ha scritto un utente. E ancora: “Va bene tutto ma dire che un nodulo al seno sparisce perché si eliminano i lattici anche no!!”. C’è da scommettere e da sperare che se ne parlerà durante la puntata di stasera 27 settembre, dalle 21.10 circa in diretta su Canale 5: brevemente, diffondendo al pubblico quanto detto dall’AIRC.