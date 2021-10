Diretta o non diretta? È stato questo il dilemma che ha attanagliato, su Twitter, i telespettatori durante il programma Scherzi a Parte, andato in onda domenica 10 ottobre su Canale 5. L’episodio a cui si fa riferimento è lo scherzo ai danni di Dayane Mello: come fa ad essere in diretta visto che la modella si trova in Brasile impegnata nel reality show La Fazenda? L’interrogativo ha coinvolto tantissimi fan dello storico programma Mediaset che hanno protestato pensando di essere stati presi in giro dal conduttore Enrico Papi.

In realtà, però, la situazione è differente. Infatti, il programma domenicale è ovviamente registrato: quando va in scena lo scherzo in diretta non vuol dire che si sta consumando proprio in quel momento, ma significa, invece, che è realmente in diretta quando la puntata è in corso di registrazione. Ecco, quindi, risolto l’arcano per i tanti telespettatori che, al di la dell’interrogativo, si sono potuti gustare lo scherzo ai danni della modella sudamericana alla quale è stato fatto credere di aver ottenuto un ruolo principale da attrice. Così, una volta presentata sul finto set, le hanno affidato in mano una pistola. In una scena la Mello ha dovuto sparare a un collega (complice del programma).

Peccato che quando ha premuto il grilletto, dalla pistola è fuoriuscito un proiettile. Immediatamente il finto attore per il dolore è caduto a terra ai piedi della modella scioccata: “È pietrificata, non fa niente“, il commento di Papi. Sul set immediatamente sono giunti finti poliziotti e un’ambulanza a sirene spiegate, prima di farle tirare un sospiro di sollievo e comprendere che era solamente vittima di “Scherzi a Parte”.