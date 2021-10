“L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista“. Il commento di Maurizio Landini arriva alla fine di un pomeriggio di alta tensione e scontri a Roma tra no green pass e polizia, sfociato nell’‘attacco di “Forza Nuova e movimento no vax” alla sede nazionale del sindacato, in cui un gruppo di manifestanti è riuscito a fare irruzione senza che nessuno li fermasse. Fotogrammi che finiscono al centro del dibattito politico intrecciandosi con gli strascichi dell’inchiesta Lobby nera di Fanpage. Il Partito Democratico con Enrico Borghi della segreteria nazionale chiede a “tutte le forze di maggioranza e di opposizione” di esprimere “la più ferma e assoluta condanna di quanto accaduto”, aggiungendo: “La prova di forza folle contro lo Stato e le istituzioni odierna ha un solo nome: fascismo“. “Lega, Fdi e i loro presidenti di Regione prendano le distanze dai no green pass e dai no vax e i vertici dei due partiti di destra la smettano di alimentare lo scontro ideologico su vaccini e green pass”, chiede Francesco Boccia, responsabile Regioni ed Enti locali della segreteria nazionale dem.

Il ministro della Salute Roberto Speranza (Leu) parla di “squadrismo inaccettabile” e anche il Movimento 5 Stelle esprime condanna: per il titolare dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5s) è “violenza ingiustificabile”, mentre Luigi Di Maio (Esteri) scrive: “Questi non sono manifestanti, sono delinquenti. Basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Solidarietà alla Cgil per il vile attacco ricevuto”. Da destra per ora l’unica reazione arriva da Forza Italia, con il coordinatore nazionale Antonio Tajani che su Twitter scrive: “Non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti #NoGreenPass. Quello che sta accadendo in questo momento a Roma è inaccettabile. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”.

“La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora”, fa sapere la Cgil. “A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte“. E Landini annuncia per domani alle 10 la convocazione d’urgenza dell’assemblea generale della Confederazione “per decidere tutte le iniziative necessarie”. Pierluigi Bersani su twitter definisce l’assalto “una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagire e l’opinione pubblica democratica deve mobilitarsi”. Il dem Borghi sottolinea che “la realtà si è incaricata di smentire chi sostiene che il fascismo sia solo folklore o nostalgia. La manifestazione odierna di Roma, con evidente e preordinata regia, è sfociata in violenze, occupazioni e minacce contro istituzioni, forze dell’ordine, cittadinanza”. Il tutto “ad una settimana dal voto nella capitale e in importanti città italiane e nello stesso giorno in cui il candidato della destra nella Capitale Michetti rispolvera gli argomenti odiosi del peggior antisemitismo”. Secondo l’esponente dem ci sono dunque “responsabilità politiche in chi ha sdoganato il linguaggio della violenza come elemento della dialettica e in chi ha strizzato l’occhio in questi mesi a queste frange estreme e violente. Chi dissente dall’uso del Green Pass, che ha consentito la ripartenza del paese, ha gli strumenti della democrazia per esprimersi”.

Da destra, come detto, nessun commento se non da Forza Italia che però non fa alcun riferimento a squadrismo e fascismo. “Manifestare è un diritto costituzionale, ma chi lancia le bombe carta in nome della libertà è solo un provocatore”, dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Se poi lo fa in nome della libertà di contagiare, come è accaduto oggi nel centro di Roma, diventa un pericolo doppio per la civile convivenza. Non possono esserci cedimenti nei confronti della minoranza no vax, il cui estremismo sta diventando una piaga che rischia di minare la coesione sociale del Paese e questo non è tollerabile”.

“Come si può consentire ad un corteo di partire da Piazza del Popolo e arrivare alla sede della Cgil? Non basta dire che sono fascisti. Bisogna impedirgli con ogni mezzo di agire indisturbati. Nessun dialogo con chi assalta le sedi sindacali”, auspica in un tweet è l’ex segretario generale della Fim Cisl e coordinatore di Base Italia, Marco Bentivogli.