Accuse di antisemitismo scuotono le amministrative romane in vista del ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri per la corsa al Campidoglio. Dopo la bomba sul voto milanese dell’inchiesta Lobby Nera pubblicata da Fanpage, che ha investito Fratelli d’Italia e la Lega, adesso è il candidato sostenuto dal centrodestra nella capitale a diventare oggetto delle polemiche per un articolo pubblicato su Radio Radio, della quale è da tempo opinionista: nel suo intervento, l’aspirante primo cittadino ha infatti sostenuto che la Shoah viene commemorata più di altri massacri della storia, come le Foibe, perché gli ebrei “controllano banche e una lobby capace di decidere i destini del pianeta”. Parole “intollerabili” secondo il candidato escluso dal testa a testa, Carlo Calenda, che ha già annunciato nei giorni scorsi il suo sostegno a Roberto Gualtieri, mentre il deputato del Pd Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto dopo la deportazione ad Auschwitz, le considera frasi che “fanno parte del peggiore patrimonio dell’antisemitismo che ha insanguinato l’Europa”.

“Nessuna tutela per chi non è portatore di interessi per i buonisti”

Le parole di Michetti, svelate da Il Manifesto, ripropongono una delle tesi più diffuse all’interno della galassia antisemita e neonazista, quella secondo la quale il potere economico e politico della cosiddetta “lobby ebraica” sarebbe alla base dell’attenzione riposta sulla tragedia della Shoah, a differenza di altri genocidi conosciuti della storia. Il candidato spiega che non è suo intento minimizzare o contestare l’esistenza del fatto storico, ma a suo parere l’attenzione che gli viene dedicata è spropositata rispetto a quella riservata ad altri episodi bui della storia mondiale: “Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe – scriveva il 19 febbraio 2020 – Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta? Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta”. E ha poi aggiunto che “se non sei portatore di un qualche interesse diretto o indiretto per il cinico buonista non sei meritevole di tutela”.

In un altro intervento del novembre 2019 attacca la commissione guidata da Liliana Segre contro razzismo e antisemitismo: “Per contrastare eventuali fenomeni di razzismo bastano i rimedi ordinari. La mia patria, uno dei luoghi più umani e accoglienti al mondo, non merita commissioni straordinarie che possano limitare la libertà di azione e di espressione del mio popolo”. E ancora, il 13 novembre 2019: “Siamo sicuri che coloro che si ergono a censori di presunti comportamenti razzisti da parte degli italiani, che pongono al centro della scena la sofferenza straziante subita dal popolo ebraico (effettivamente patita e nei confronti dei quali va tutto il mio rispetto) non siano altro che degli affabulatori fraudolenti, i quali attraverso una assurda colpevolizzazione del popolo italiano vorrebbero renderlo domo e prono”.

Le reazioni, Fiano: “Parole patrimonio dell’antisemitismo”. Calenda: “Intollerabili”

Sulla vicenda è intervenuto tra i primi Emanuele Fiano: “Non ho mai scritto nulla sul candidato della destra a Roma. Siamo in democrazia e ognuno vota chi vuole. Da quale parte stia il sottoscritto lo sanno anche i muri. Ma come si fanno ad accettare le frasi di Enrico Michetti? – ha scritto sul suo profilo Facebook – Frasi che fanno parte del peggiore patrimonio dell’antisemitismo che ha insanguinato l’Europa tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, accompagnando milioni e milioni di persone alle camere a gas e poi ai forni crematori“. E contesta anche nel merito le parole del candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Roma: “I miei nonni gasati ad Auschwitz erano molto più poveri di lei Michetti, mio zio e mia zia idem, i miei prozii uguale. L’unica eredità che è rimasta a mio padre quando è tornato sono stati lo scrittoio di mio nonno e un paio di scarpe scamosciate di suo fratello”. E conclude rivolgendosi direttamente a Michetti: “Spero che ti vergognerai per il resto della tua vita di queste parole. Non ho pietà per adulti, acculturati, che nel 2020 dicano una frase del genere. Non accetterò scuse. Non meritate scuse. Sono le frasi che venivano utilizzate da Goebbels, da Mussolini, da Hitler, nel Mein Kampf, nei Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Sono alla base dell’odio verso l’altro in ogni secolo, dell’accusa falsa di deicidio, dell’accusa agli untori, dell’accusa al diverso perché una qualche colpa ce l’avrà di sicuro”.

Anche Carlo Calenda, che nei giorni scorsi ha annunciato il proprio sostegno all’altro candidato in corsa, Roberto Gualtieri, si è scagliato contro le dichiarazioni di Michetti: “Questo ‘articolo’ di Enrico Michetti è molto più grave delle solite stupidaggini su Roma e del programma inesistente o copiato. Ripetere i luoghi comuni dell’antisemitismo non è tollerabile”, ha commentato su Twitter.

La replica di Michetti: “Abbassare i toni”

Da parte sua, il candidato pensa a distogliere l’attenzione dalle sue dichiarazioni passate, in un momento in cui certe parole possono costargli la vittoria al ballottaggio: “Bisogna abbassare i toni e tornare a parlare dei problemi di Roma – ha detto durante il sopralluogo al Ponte di Ferro – Io credo che la politica debba essere correttezza e lealtà e credo di averla manifestata in tutta la campagna elettorale, non ho mai proferito una parola nei confronti degli avversari. Quando invece si mette in campo la menzogna totale e ti vogliono far apparire in maniera totalmente diversa da quello che sei, allora la gente si allontana perché vede l’inganno, la truffa”.

Più tardi, però, il nome della destra alle elezioni è costretto a correggere il tiro: “La Shoah è stata unica nella sua disumanità contro uomini e donne che non avevano alcuna colpa, il punto più basso della storia. Ci vuole la massima vigilanza e unità di tutti contro ogni forma di antisemitismo affinché quello che è accaduto non si ripeta mai più, nemmeno sotto altre vesti. Ricordare altre tragedie della storia non aggiunge o toglie nulla all’Olocausto che rappresenta un unicum che ci deve aiutare a riflettere ed agire contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Bisogna puntare sull’educazione alla memoria”.