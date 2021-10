“Non ci deve essere più nessuno che possa permettere di far del male a una donna e passarla liscia. Ora posso dire a Martina che il suo papà è triste perché lei non c’è più, ma anche soddisfatto perché il nostro Paese è riuscito a fare giustizia”. Lo ha detto Bruno Rossi, dopo la sentenza della Cassazione, per la morte della figlia Martina, che ha confermato le condanne a tre anni.