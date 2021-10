Guardando Carlo Calenda che si limonava da solo a Otto e mezzo, abbiamo temuto per Giuseppe Conte. Con tutti i guai che ha coi 5Stelle gli mancava soltanto un benvenuto di Calenda nel “nuovo Ulivo”, che poi è la vecchia Unione prodiana da Mastella a Turigliatto, naufragata nel 2008 dans l’espace d’une année. Un endorsement […]

In cattedra a Pavia Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte Paradossale la lezione sul segreto di Stato tenuta ieri da Marco Mancini all’università di Pavia. Parlando di corda in casa dell’impiccato, l’ex agente segreto Mancini ha citato istituzioni, codici, articoli e commi, senza mai fare alcun riferimento esplicito al sequestro di persona per cui è stato condannato a 9 anni da una Corte d’appello, per […] di Gianni Barbacetto

Libro Da Leopardi a Chopin: omosessuali tra le righe Franco Buffoni ricostruisce le vite segrete degli artisti e svela censure, falsità e omissioni per celare la loro natura. Che spesso camuffavano dentro le opere d’arte di Crocifisso Dentello

Alleati. Vademecum d’antan Gad, Fed, Artemide e Unione: quante vie infinite al tafazzismo Prima avvertenza. Enrico Letta non sottovaluti il numero dei posti di governo nel vademecum per il Nuovo Ulivo che assembli gioiosamente Pd, M5S, Italia Viva, il calendismo di Azione, Articolo 1, + Europa e il Centro democratico di Bruno Tabacci, il Psi e il Maie, probabilmente i riformisti hard di Marco Bentivogli (Base Italia) e […] di Fabrizio d’Esposito

Unione europea Angela über alles: niente staffetta con SuperMario “L’Italia sicuramente non sostituirà la Germania e la Germania resterà la Germania, non sarà rimpiazzata. Siamo una grande economia, la più grande dell’Ue”. Se qualcuno si aspettava una sorta di passaggio di testimone a Mario Draghi alla guida dell’Europa da parte di Angela Merkel, le parole della Cancelliera chiariscono che non è così. Nonostante il […] di Wanda Marra

Bavaglio FdI diffida La7 a trasmettere video su Fidanza Meloni: “Killer” Giorgia Meloni resta in trincea. La leader di Fratelli d’Italia ha rifiutato di partecipare ieri a Piazzapulita, dove Corrado Formigli l’aveva invitata per discutere dell’inchiesta di Fanpage sui presunti fondi neri al partito e sulla vicinanza di Carlo Fidanza e di altri suoi esponenti all’associazionismo fascista. E non solo: lo stesso Fidanza, attraverso il suo […] di Fq

Procura Brescia Casi Eni-Nigeria e Amara: chiuse indagini sui giudici De Pasquale, Storari e Davigo La Procura di Brescia ha chiuso l’indagine sul procuratore aggiunto di Milano, Fabio De Pasquale, e il pubblico ministero, Sergio Spadaro. L’accusa è di rifiuto di atti d’ufficio e riguarda il ruolo che l’ex dirigente dell’Eni, Vincenzo Armanna, rivestiva – e tuttora riveste in appello – nel processo Eni Nigeria, nel quale è ritenuto in […] di Antonio Massari

Sigillo in Cassazione Martina Rossi morì per fuggire a uno stupro Martina Rossi non morì per una caduta accidentale, ma nel tentativo di sfuggire a uno stupro. Un tentativo di violenza sessuale per cui la Cassazione ieri ha condannato a tre anni Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, due coetanei di Arezzo appena conosciuti. I fatti risalgono al 3 agosto del 2011, a Palma di Maiorca, dove […] di Marco Grasso

Le decisioni di Fuortes Rai, 4 nomine al femminile, solo una “importante” Infornata di nuove nomine in Rai, l’ad Carlo Fuortes che ieri ha indicato 4 uomini e 4 donne, dopo le polemiche sulla prima tornata tutta al maschile, anche se l’unica vera direzione al femminile è quella di Paola Sciommeri alla guida della produzione tv, posto di grande responsabilità e potere. Per le altre si tratta […] di Gianluca Roselli

Università per stranieri Siena: arriva Montanari, rettore antifascista. E il sindaco salviniano diserta la cerimonia Il rettore dell’Università per stranieri è orgogliosamente antifascista e, come primo atto ufficiale, ha intenzione di intitolare 12 aule agli altrettanti docenti che nel 1931 rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo (a differenza di oltre 1.200 loro colleghi). Allora il sindaco che fa? Diserta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, prevista per oggi. Ebbene sì, […] di Stefano Caselli

Scenario post-voto Confindustria&C. fanno il funerale al salario minimo (appeso all’Ue) Il pretesto è il risultato non buono del Movimento 5 Stelle alle Amministrative. La Confindustria, al solito spalleggiata dal centrodestra, vuole approfittarne per fare il funerale al (mai nato) salario minimo. Ieri il Sole 24 Ore, quotidiano degli industriali, ha prefigurato la fine di qualsiasi possibilità di introdurre la retribuzione minima oraria, ospitando anche un […] di Roberto Rotunno

Germania Laschet pronto a lasciare la Cdu. Scholz procede con il governo Armin Laschet è pronto a lasciare la guida del partito conservatore. Dalle elezioni di dodici giorni fa, il leader della Cdu è sotto pesanti attacchi dall’interno del partito. Il 26 settembre l’Unione ha raccolto il 25% dei voti, il peggior risultato di sempre. Laschet ripete dalla notte delle elezioni di essere in grado di formare […] di Cosimo Caridi