Ancora problemi di salute per Charlene di Monaco, operata per la terza volta in anestesia totale oggi 8 ottobre in Sudafrica, dove vive dallo scorso maggio bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. La testata Monaco Matin ha riportato la notizia, poi confermata da un comunicato della Fondazione della Principessa: “Sarà l’ultimo intervento”, assicurano. Solo qualche giorno fa, Charlene aveva pubblicato una foto sui social scrivendo: “Dio vi benedica“. Visibilmente dimagrita, la Principessa ha accennato un sorriso come a rassicurare i sudditi. Ora la notizia dell’ennesima operazione: le sue condizioni di salute continuano a destare grande preoccupazione.

Charlene si trova nel suo Paese natale dallo scorso inverno, quando si era recata lì per sostenere alcune cause ambientali, poi a causa di problemi di salute non è più riuscita a fare ritorno a Montecarlo.