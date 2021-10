Nelle ultime ore si è diffusa sul web la notizia di una presunta rissa tra i concorrenti dietro le quinte di Tale e Quale Show. Ad accendere la discussione sarebbe stato il voto dato da alcuni dei partecipanti ai compagni dopo la conclusione delle performance nella scorsa puntata. Sembra, infatti, che spesso gli imitatori si mettano d’accordo per dare i loro 5 punti ma, durante l’ultima puntata andata in onda venerdì 1 ottobre, qualcuno avrebbe cambiato la preferenza all’ultimo minuto.

A fare chiarezza su come sono andate davvero le cose ci ha pensato Ciro Priello dei The Jackal, il quale in una Instagram story pubblicata oggi 8 ottobre ha spiegato: “Sono usciti degli articoli sulle risse e sulle liti. Ecco, questo non è vero: noi siamo un gruppo unito, è vero?”. Mentre diceva questo è intervenuto Dennis Fantina: “Sì, stavo giusto dicendo…”, ma Ciro è andato su tutte le furie scatenando un’altra (questa volta assolutamente finta) lite tra i partecipanti. Insomma, il gruppo si mostra più unito più che mai e non vede l’ora di esibirsi stasera in prima serata sempre su Rai Uno e sempre con Carlo Conti.