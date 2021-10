Della sua permanenza in Sudafrica si è parlato a lungo: Charlene avrebbe avuto una seria infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a rimandare più volte il suo rientro nel principato. La 43enne principessa avrebbe avuto un malore qualche giorno fa e sarebbe stata ricoverata sotto falso nome al Netcare Alberlito Hospital di Ballito. Il principato ha fatto sapere che “la principessa si sta attualmente riprendendo in Sudafrica, dove il suo team medico le ha consigliato di non mettersi in viaggio fino a quando non saranno stati completati tutti i trattamenti necessari”. E oggi, 4 ottobre, lei stessa ha postato una foto: “Dio vi benedica”. “Sarebbe dovuto essere un soggiorno di pochi giorni, purtroppo sono sorte alcune complicazioni mediche che non le hanno più permesso di viaggiare – ha detto il principe Alberto di Monaco -. Non è andata in esilio e non è arrabbiata con me. Purtroppo siamo un bersaglio facile, ma certe indiscrezioni fanno male sia a me che a lei”.

