“Perché un elettore che ha votato per Virginia Raggi dovrebbe votare al ballottaggio per me? Perché noi vogliamo rendere Roma della sostenibilità ambientale, della sfida ecologica, della digitalizzazione, dell’inclusione e penso che ci sia una naturale sintonia tra tutte le forze democratiche ed europeiste sulla visione della città”. Così Roberto Gualtieri lasciando un evento in ricordo a quarant’anni dalla morte dell’indimenticato sindaco di Roma, Luigi Petroselli. Gualtieri evita di rispondere a domande su Giuseppe Conte, ma lo staff ai giornalisti dice: “Lunedì ci sarà un incontro tra la Raggi e Gualtieri”. All’evento era presente anche Massimo D’Alema che dopo aver analizzato le cause del dato basso dell’affluenza alle comunali lancia il suo pronostico: “Fiducioso nella vittoria di Gualtieri perché penso che il bacino elettorale di chi ha votato per Raggi e Calenda sia più orientato verso Gualtieri”. Opposto invece quello dell’ex sindaco Gianni Alemanno che si dice sicuro della vittoria di Enrico Michetti: “Lui ha un grado di empatia e di amore popolare che Gualtieri si sogna”.