“Se mi sento di confermare a Calenda l’assenza dei 5 stelle in giunta? Ho detto già con chiarezza la nostra posizione sugli apparentamenti. Confermo, siamo abituati a dire le stesse cose prima del primo e del secondo turno”. Così il candidato a sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri interpellato, a margine di un sopralluogo al Ponte dell’Industria, sulla richiesta del leader di Azione Carlo Calenda. Ringraziando Matteo Renzi per l’appoggio, Gualtieri ha continuato: “Sia Calenda che Raggi hanno detto che i voti non sono di proprietà di nessuno ed è una cosa che condivido”. Quindi ha spiegato i temi e le proposte in campo, sottolineando di rivolgersi “a tutti i cittadini”.