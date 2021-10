“Non firma un assegno in bianco, questa è una patrimoniale“. Matteo Salvini, in un punto stampa, spiega perché la Lega non si è presentata al Consiglio dei ministri sul fisco. Nello specifico, il leader del Carroccio ha contestato una parte della legge delega sulla riforma fiscale, poiché si tratterebbe di “una patrimoniale sulla casa, che è già iper-tassata”.