“Si vince se si allarga la coalizione, e se ci si allarga oltre il Pd. Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l’unità”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando a Siena l’esito delle elezioni e il suo risultato per la conquista del seggio alla Camera nel collegio Toscana 12. “Abbiamo dimostrato che la destra è battibile. Per questo nei prossimi mesi quindi lavoreremo per allargare ancora di più”, ha continuato. Tra i ringraziamenti anche quello, sarcastico, a Matteo Salvini, leader in crisi della Lega che ha fatto una campagna intensiva per sostenere il candidato del centrodestra per le suppletive: “È venuto nove volte in questo collegio, sento dire che danno la colpa all’astensione, vorrei consigliare di non fare questa analisi sbagliata che anche noi abbiamo fatto dopo sonore sconfitte subite in passate, ma per noi la cosa migliore è che Salvini e Meloni continuino così”.