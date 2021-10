Ottobre è il mese rosa della prevenzione contro i tumori femminili e Carolina Marconi, l’ex gieffina che sta combattendo la battaglia contro quello al seno, ha voluto raccontare la propria esperienza su Instagram mostrando anche le cicatrici che il cancro le ha lasciato. Grande il rammarico per non aver fatto prevenzione: “Arrabbiata con me stessa e mi dicevo perché ho fatto passare 4 anni cavolo? Un po’ anche per paura del Covid mi rifiutavo ad andare negli ospedali… non ho fatto prevenzione e magari tutto questo non capitava… “, ha esordito nel posto pubblicato il 1° ottobre.

Poi ha lanciato un appello: “Non rimandate a domani, siate coraggiose e fatevi controllare. Tutto si supera, non abbiate paura, invito tutte a fare prevenzione”. Poi ha aggiunto: “Sto affrontando la mia battaglia più grande, sempre a testa alta”. Infine ha concluso: “Forza e coraggio non sarete mai sole… la vostra Pelatina è sempre con voi, aggiornatemi… vi voglio bene”.