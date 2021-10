Non finisce di sorprendere la regina indiscussa dell’estate appena passata. Orietta Berti, che con la sua “Mille” insieme a Fedez ed Achille Lauro ha fatto ballare e cantare molti italiani, si è resa protagonista di un siparietto esilarante nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 3 ottobre. Stuzzicata in diretta dal conduttore Fabio Fazio, con la complicità di Luciana Littizzetto, alla presenza dei due inseparabili compagni di avventura Fedez e Achille Lauro, l’usignolo di Cavriago ha confessato un fatto accaduto un po’ di anni fa durante l’unica gita in barca della sua vita. Incidente che, se non fossero intervenuti i pompieri, avrebbe avuto sicuramente delle conseguente diverse. “A me il lago fa un po’ paura perché non so nuotare”, ha raccontato tra le risate dei presenti. “C’è sempre l’acqua scura, mi piace come panorama ma non andarci vicino, neanche in barca. Non sono mai andata in barca in un lago, una volta sola a dire il vero, sono rimasta nel mezzo del lago e sono venuti i pompieri a salvarmi”. Sembra quasi una beffa del destino per la cantate di “Finché la barca va” che, a distanza di anni, prova ancora tanta paura nonostante il racconto sia simpatico e surreale. L’ironia della cantate Emiliana è ormai “di casa” nel programma di Rai Tre Che Tempo Che Fa che la vede come vera e propria protagonista non solo nel tavolo finale della trasmissione, ma anche in alcune interviste durante la prima parte dello show. Non si può dimenticare, infatti, lo scorso marzo il racconto precedente al “famoso appuntamento” dove poi sicuramente nacque il grande successo estivo “Mille”. Proprio nella puntata del 28 marzo, Fedez rivelò di avere un appuntamento in studio con Orietta Berti. La cantante intervenne in diretta confermando l’incontro e anche in quel contesto con l’ironia che la contraddistingue affermò: “Dobbiamo sentire alcune canzoni e vedere se le nostre voci vanno bene insieme, lui mi propone un pezzo e io ci canticchio sopra. Altrimenti ci beviamo un bicchiere di Lambrusco“. Viste come sono andate poi le cose il bicchiere di Lambrusco è stato solo rinviato.