Una parte dei banchi monoposto acquistati lo scorso anno dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri sarà ritirata. Quelli acquistati dalla portoghese Nautilus sono infatti risultati non conformi alla normativa antincendio: per questo una determina del nuovo commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, datata 21 settembre, dispone di affidare alla società di trasporto Jet Service (già incaricata della consegna di materiale sanitario dalla Cina) l’incarico del ritiro presso 136 istituti scolastici – su un totale di 58mila plessi – a fronte di 172.987 euro di compenso.

La Nautilus è una delle 13 aziende vincitrici del bando di Arcuri da oltre 300 milioni di euro per 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali, 700mila sedie e 1,5 milioni di banchi di tipo innovativo, quelli con le rotelle. Durante l’emergenza ha firmato contratti per la fornitura all’Italia di 70mila sedie e 110mila banchi monoposto – non quelli a rotelle – per un costo, rispettivamente, di 2,2 e 7,3 milioni di euro. Alcuni presidi li avevano criticati perché troppo lunghi, 74 centimetri contro i 60 che sono la misura standard. Il problema emerso nel luglio di quest’anno però è un altro: “a seguito di specifiche analisi merceologiche“, si legge nella determina di Figliuolo, “è emerso che gli arredi hanno evidenziato la non conformità alle normative in materia di sicurezza antincendio, impedendone l’uso ed imponendone il ritiro dagli istituti ove erano stati distribuiti al fine di eliminare i possibili rischi in caso di incendio”. Quello della “minima reazione al fuoco, secondo le norme vigenti”, era uno dei requisiti del bando.

Durante la riunione del 6 luglio tra struttura commissariale e rappresentanti del ministero dell’Istruzione il ritiro è stato valutato “di somma urgenza” perché eventuali ritardi “avrebbero un impatto negativo importante sulla sicurezza negli istituti ove sono stoccati”. Di qui la scelta incaricare con affidamento diretto la Jet Air Service. Fonti della vecchia struttura commissariale, sentite dal Corriere, ricordano che il contratto di fornitura con Nautilus era di soli 37mila banchi, di cui 6mila non erano stati accettati dai dirigenti scolastici per le dimensioni eccessive. E aggiungono che l’azienda si era anche responsabile di ritardi, per cui il 19 ottobre 2020 si era deciso di rescindere il contratto.