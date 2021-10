“Ho sentito un forte rumore e ho visto l’aereo passare sopra casa mia. Era già in fiamme. Poi ha fatto un movimento, come una sorta di ondeggiamento, ed è caduto”. Sono alcune delle testimonianze raccolte a San Donato Milanese, dove oggi un piccolo velivolo è precipitato e si è schiantato contro un edificio in costruzione: morte le otto persone a bordo.