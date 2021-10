Almeno 10mila persone hanno sfilato, a Trieste, in segno di protesta contro le misure anti-Covid adottate dal governo, in particolare contro il green pass. Verso sera, il corteo si è fermato sotto la sede della Rai del Friuli-Venezia Giulia, bloccato dalla polizia in tenuta anti-sommossa, dove si sono registrate tensioni. “Per la terza settimana consecutiva, un corteo no greenpass è arrivato sotto la sede del TGr Friuli-Venezia Giulia, bloccando i dipendenti Rai all’interno – ha scritto il segretario nazionale dell’Usigraio, Vittorio Di Trapani – Lanci di bottiglie e insulti. Il diritto di manifestare è sacro e intangibile. Ma quanto sta accadendo è inaccettabile”.

Video Twitter/Calabrò Luigi