L’incredibile trio degli Uomini Coreani, arrivato direttamente proprio dalla Corea sul palco di X Factor – nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – ha impressionato tutti con la loro versione di “Come saprei” di Giorgia. Il loro amore per il bel canto italiano li ha portati nel nostro Paese e ai Bootcamp con ben 4 sì.