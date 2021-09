Andrea Conti non ce l’ha fatta. È morto oggi 30 settembre a Verona il campione di handbike, vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia. Alcuni giorni fa, Conti (51 anni) si stava allenando lungo la strada provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese quando si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento, ora il suo cuore ha smesso di battere.

Conti, soprannominato il ‘ciclista-poeta’ (nelle occasioni pubbliche amava leggere alcuni dei suoi versi composti in dialetto veronese), si era speso molto negli incontri con le scolaresche per promuovere la sicurezza stradale.

Solo una settimana fa, il 24 settembre, sulla pagina Facebook del Giro Handbike era comparso un messaggio di sostegno per Conti: “Non riusciamo nemmeno a pensarla una finalissima senza di lui. Andrea è il sole della nostra manifestazione, quel sorriso che non può mancare, è parte integrante della grande famiglia del Giro Handbike. Forza Andrea, ti aspettiamo prestissimo a braccia aperte per cantare ancora una volta tutti insieme. Questa finalissima è dedicata a te!”. Adesso, il messaggio che mai avremmo voluto leggere: “Stiamo ricevendo centinaia di messaggi di cordoglio per Andrea, faremo tutto il possibile per riportarli alla famiglia. Grazie mille a tutti coloro che si stanno stringendo al lutto del nostro Campione“.