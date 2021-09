Dopo circa 18 mesi in cui non apparivano insieme ad una cerimonia, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno partecipato in questi giorni al Global Citizen Live di New York. La loro presenza ha portato con sé una serie di critiche, (alle quali saranno ormai abituati). Questa volta a far discutere sono le indiscrezioni rivelate dall’esperto reale Charles Rae che, durante la trasmissione britannica talkRADIO, ha detto: “Alcuni media hanno glorificato questo viaggio di Harry e Meghan, perché era il primo insieme dopo l’ufficialità della Megxit. Ma questo non è un royal tour, è semplicemente una visita turistica perché loro hanno abbandonato i loro ruoli in casa Windsor”, ha esordito.

Poi ha rivelato che la coppia ha soggiornato al Carlyle, l’hotel preferito di Lady Diana. Infine, la frecciatina: “Ad aspettarli al Central Park c’erano più agenti di polizia che fan“. A metterci il carico da 90 ci hanno pensato inoltre i tabloid inglesi (da sempre ostili alla coppia) i quali sostengono che i due più che al Pianeta, sembravano interessati al proprio profitto. Nella fattispecie si sarebbero recati nella Grande Mela per registrare alcune scene del documentario che potrebbe uscire prossimamente su Netflix. “Un operatore li segue ovunque e poi il Principe aveva un filo che usciva dalla tasca”, hanno assicurato i giornali di gossip stranieri.