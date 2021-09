Mara Maionchi – che ha tagliato il traguardo dei 62 anni di carriera – si prepara per tornare quest’anno con due progetti televisivi diversi e importanti che presenterà in diretta streaming al talk “Programma”, giovedì 30 settembre dalle ore 15 con Claudia Rossi e Andrea Conti. La talent scout ed ex discografica sarà tra le protagoniste in giuria di “Game of Talents”, il nuovo show per la prima serata di TV8, condotto dallo Chef Alessandro Borghese. Ad affiancare Mara Maionchi ci sarà Frank Matano, nel ruolo di capitani delle due squadre protagoniste di ogni puntata del format prodotto da Fremantle per TV8. Mara e Frank, forti della loro consolidata esperienza di scopritori di talenti per Italia’s Got Talent avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti che di volta in volta si sfideranno. Mara Maionchi sarà anche al timone per il secondo anno con Fedez del programma cult di Amazon Prime Video “Lol: chi ride è fuori”, in onda prossimamente.

Mara Maionchi nasce a Bologna nel 1941. Ha solo vent’anni quando si trasferisce a Milano e, dopo aver lavorato in alcune realtà distanti dalla musica, nel 1967, grazie ad un annuncio sul Corriere della Sera, inizia a lavorare come segretaria dell’ufficio stampa nell’etichetta discografica Ariston. Ha lavorato con i grandi maestri della musica italiana come Lucio Battisti, Fabrizio De André, Gianna Nannini (lanciata quando era responsabile editoriale della Ricordi) Enzo Jannacci e Ornella Vanoni. Nel 1983 nasce l’etichetta discografica Nisa, fondata da suo marito Alberto Salerno e Mogol: si unisce al team nel 1990 e dopo una stagione ricca di successi, nel 2001 lancia Tiziano Ferro di cui produrrà i primi tre album. Dal 2008, dopo la lunga carriera nella discografia, Mara Maionchi si impone come personaggio televisivo in qualità di giudice di “X Factor” prima e come conduttrice di “Xtra Factor” (dal 2014). Negli anni è stata protagonista, in vesti diverse, ad “Amici” (2011-2013), “Io Canto” (2013), “Masterchef Celebrity” (2016), “The Winner Is” (2017), “Sanremo Young” (2018) e dal 2018 siede al tavolo di “Italia’s Got Talent “.