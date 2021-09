Francesco Totti e Ilary Blasi sono volati a Parigi insieme alla figlia più piccola Isabel (5) e alla sorella più grande di Ilary, Silvia, e il marito. Le due famiglie stanno festeggiando nella Capitale francese il compleanno dell’ex Capitano della squadra giallorossa. Sono rimasti a Roma invece gli altri due figli, Chanel (14) e Cristian (17).

Così Totti ha deciso di video-chiamarli per rimanere aggiornato sulle loro attività, ma sembra che qualcosa sia andato storto. Dapprima ha girato il telefono verso la moglie che, non sapendo di essere ripresa, ha detto arrabbiata: “Chanel e Aurora (presumibilmente un’amica della figlia, ndr) io vi sto chiamando eh..”. Poi, rivolta al marito: “Ma che stiamo in diretta? Ma tu non stai bene..“. Allora Chanel ha tagliato corto: “Dai.. ci sentiamo dopo”. Ma Totti è sembrato perplesso: “Vabbè.. Chanel devi andare a casa, sennò ti gonfio“, ha detto ovviamente scherzando e poi ha chiuso la videochiamata che nel frattempo è andata in diretta sul suo canale Instagram, seguito da 4.2 milioni di persone.