Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ci sono anche le sorelle Selassiè: Clarissa, Jessica e Lucrezia. In gara come unico concorrente, si sono presentate con il titolo di ‘Principesse’, in quanto pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia, Hailè Selassiè. Tuttavia, stando a quanto riportato da Oggi, la verità sarebbe un’altra. Ma andiamo con ordine.

Il settimanale ha innanzitutto rivelato che il padre delle tre ragazze è in prigione, a Lugano. Sembra infatti che l’uomo sia stato arrestato a Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove dovrà scontare almeno tre mesi di carcere. Il motivo? Una truffa da 10 milioni di franchi. Inoltre l’uomo è sì nato in Etiopia ma non ha alcuna discendenza imperiale. E il suo vero nome sarebbe Giulio Bissiri, come si legge nel mandato di cattura emesso il 5 marzo scorso.

Suo papà era un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale ed era considerato dai reali come “uno di famiglia”. Rientrato in Italia, ha vissuto il sogno di recuperare l’immenso tesoro del Negus (titolo nobiliare etiope). Così convinse alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié ormai poveri a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Riuscendo infine a far modificare i suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope. Sarà veramente così? Chissà che Alfonso Signorini non voglia parlarne venerdì 1 ottobre, durante la nuova puntata del reality di Canale 5.