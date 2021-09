Come anticipato a fine giugno, sono Giulia Pelagatti (22) e Talisa Ravagnani (19) le nuove veline di Striscia la Notizia. Le due ballerine, entrambe ex Amici di Maria De Filippi, faranno il proprio esordio stasera 27 settembre. Intervistate dal Corriere della Sera, hanno subito chiarito di voler superare i vecchi stereotipi legati alla figura delle veline. “Abbiamo iniziato a fare danza da giovanissime, ma mai avremmo pensato di arrivare a Striscia la Notizia“, hanno esordito. Poi hanno spiegato: “Vorremmo dare sfogo alla nostra passione e al nostro talento, con stacchetti costruiti su misura per noi, che mettano in luce le nostre capacità. Il fatto che abbiano scelto due ballerine professioniste anche nella coppia prima di noi dice che qualcosa è cambiato”, hanno dichiarato riferendosi evidentemente all’ex veline Shaila Gatta (anche lei proveniente da Amici) e Mikaela Neaze Silva.

Poi, senza tanti giri di parole: “Non ho mai capito questo stereotipo (della velina solo bella, ndr). A me hanno sempre trasmesso molta allegria e energia. Per via del mio lavoro da sempre cerco di comunicare qualcosa alla gente attraverso il mio corpo ed è quello che cercherò di fare anche adesso”, ha detto Pelagatti. È della stessa idea anche Talisa: “Siamo due professioniste, abbiamo studiato e lavorato per fare quello che amiamo e grazie a Striscia potremo mostrarlo a milioni di persone. Vorrei che il nostro esempio fosse quello di due ragazze che se si impegnano in quello che amano riescono a raggiungere degli obiettivi”. Infine la frecciatina finale: “Fidanzate con i calciatori? Poco probabile, anche perché ora si pensa al lavoro e alla carriera”.