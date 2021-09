Passi di salsa e, alla fine, anche un casqué. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante il Virtual sport Gala, si è esibita in un “passo a tre” con Samuel Peron, ballerino di “Ballando con le stelle”, e la ministra per la gioventù Fabiana Dadone. Il professionista, al belvedere della Rupe Tarpea, riaperta dopo 12 anni, ha accompagnato le due politiche e poi ha guidato la prima cittadina in un morbido casqué. Il video è finito nel blog “31 giorni con Virginia”, curato dal marito della candidata alle prossime amministrative della Capitale, Andrea Severini. Che ha commentato senza nascondere, ironicamente, un pizzico di gelosia: “In questo video Virginia si lascia un po’ andare, il suo segreto è sempre stato quello di sdrammatizzare e di divertirsi anche in momenti concitati e difficili – scrive Severini su Facebook – Qui, si cimenta in un ballo sudamericano, durante la presentazione dell’evento “Virtual Sport Gala”. Un mondo poco conosciuto in Italia soprattutto da vecchiardi come me, ma che muove tanti giovani ‘gamers’ e genera un indotto spaventoso”. Quindi continua: “Bello il ballo, bella la Rupe Tarpea, bello l’evento, ma al ballerino dico….non ti starai allargando un po’ troppo? – scherza – Anche un po’ meno…grazie”.