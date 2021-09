Non si placa il botta e risposta al vetriolo tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip continuano a lanciarsi frecciatine fuori e dentro gli studi di Cinecittà. Questa volta, a farle litigare, è stato uno scatto pubblicato da Sonia Bruganelli su Instagram ieri 25 settembre. La moglie di Paolo Bonolis ha trascorso la serata insieme a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe per i fatti ormai noti. “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento‼ Magalli e i suoi aneddoti”, è la didascalia a corredo. In un video social, Volpe ha commentato ironicamente: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo lunedì”.

A quel punto è arrivata è la contro risposta di Sonia Bruganelli, che su Instagram ha ripostato lo scatto scrivendo: “Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa ma assicuro che non l’abbiamo neanche nominata. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue…”. Non la pensa allo stesso modo Adriana che ha deciso di rendere pubblico il messaggio privato (diventato virale) di una ‘talpa’ che era nello stesso ristorante di Bruganelli e Magalli. “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe poi prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”. Sarà davvero così? Neanche a dirlo, se ne discuterà nella prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, prevista per domani 27 settembre su Canale 5.