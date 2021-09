Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati tra i protagonisti della quarta puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda su Canale 5 venerdì 24 settembre. Il nuotatore e una delle tre ‘principesse’ etiopi hanno rivelato al mondo il loro amore: dopo gli avvicinamenti e i baci nei giorni scorsi, i due sono stati immortalati dalle telecamere a letto insieme, intenti a scambiarsi effusioni sotto le lenzuola. Tuttavia, nonostante abbiamo constatato più volte che le storie nate nella Casa possano resistere anche fuori (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser oppure Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, per citarne qualcuna), ecco che qualche personaggio noto ha messo la pulce nell’orecchio.

Di chi stiamo parlando? Di Giacomo Urtis, ex Isola dei Famosi ed ex GFVip. “Rispetto per Manuel che è un ragazzo d’oro, ma io una ship (coppia, ndr) così falsa non l’ho mai vista“, queste le parole che il chirurgo dei Vip ha scritto su Twitter il 24 settembre. Come reagirà la coppia non appena lo verrà a scoprire? Non resta che attendere la puntata di domani 27 settembre, sempre in prima serata, sempre su Canale 5.