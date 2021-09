Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella stessa casa, 24 ore su 24. Non è ovviamente un caso che i due ex fidanzati participino entrambi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lei volto noto di Uomini e Donne, lui manager del lusso ed ex fidanzato di Belén Rodriguez, oltre che della stessa Soleil ovviamente ma anche di Dayane Mello. Tra i due sembrano riemergere vecchi rancori, in particolare a far arrabbiare Soleil sono state alcune frasi che Gianmaria avrebbe detto agli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia.

Nella puntata di venerdì 24 settembre, in diretta su Canale 5, i due si sono confrontati. Dopo un acceso botta e risposta, lei sembra iniziare a piangere. Sottolineiamo ‘sembra’, perché di fatto neanche una lacrima è stata versata, così come evidenziato da alcuni utenti su Twitter che hanno scritto: “Ma lei piange senza lacrime?“. Oppure: “Zero lacrime..”. I più maliziosi hanno invece fatto notare che l’influencer (seguita su Instagram da 824mila persone) non ha perso occasione per tirare su il vestito e mostrare le gambe. Insomma, che sia tutta una messa in scena? Ma siamo al Grande Fratello Vip, una quota di finzione è più che ammessa.

Io alle 3 di notte su internet: “Come piangere senza lacrime come Soleil Sorge” #gfvip — Ellen (@elyx000) September 24, 2021