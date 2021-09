Durante la seconda parte della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda venerdì 24 settembre , Barbara d’Urso ha voluto affrontare l’argomento di due no-vax che si sono sposati senza mascherine. Il collegamento si è rivelato immediatamente ‘scoppiettante’. Infatti, quando la padrona di casa ha chiesto agli sposi se fossero vaccinati, loro hanno scelto di non rispondere per motivi di privacy. “Posso intervenire?”, ha preso parola il marito della coppia. “Tu hai davanti a te un cameraman? Giusto? Guardane uno a caso e dimmi: ‘Faresti l’amore con lui?‘. Così.. di getto”, ha domandato.

A quel punto la conduttrice ha risposto: “In questa nuova edizione di Pomeriggio Cinque (più sobria, ndr) evito di darti risposte che avrei dato in passato“. E lui ancora ha insistito: “Solo una domanda: sì o no?”. E lei: “Ovviamente no ma non ha un senso.. cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando?”. E il signore: “Si chiama ‘esempio’.. dimmi come si chiama lui”. La conduttrice: “Cesare, quindi? Voglio capire dove vuoi arrivare”. Ancora lui: “Ecco allora tu non sei una no-sex, bensì una no-sex con Cesare. Noi siamo no-vax per quello del Covid”. Barbara D’Urso spazientita: “Ok allora voi siete contro il vaccino, questa è la risposta alla prima domanda che vi avevo fatto. Ve lo avevo chiesto e non mi avete risposto parlando di privacy, sarebbe stato molto più semplice invece di fare tutta questa pantomima“.

Poi, durissima: “Se avete coraggio delle vostre azioni guardate di fronte alla telecamera.. perché anche voi avete davanti un cameraman, con il quale forse tua moglie non farebbe sesso.. o l’amore come hai detto tu. L’importante è rispondere subito, con educazione. Siete contro il vaccino, è un vostro diritto. Punto e basta”. “Vorrei chiarire una cosa – è intervenuto nuovamente il signore – state facendo terrorismo mediatico utilizzando il termine no-vax che non vuol dire una ma**a. Avete rincogl****to gli italiani..”, ha detto lo sposo. La conduttrice ha concluso: “Sei in diretta su Canale 5, puoi evitare di dire parolacce? Grazie”. Ma lui: “Non ho detto che non hanno capito una min**ia, ma una mazza”. “Va bene, non mi va più di parlare con voi. Grazie e arrivederci, scostumati. Si sono rivelati per quello che sono”, ha concluso la padrona di casa chiudendo in anticipo il collegamento. Gli ospiti, tra cui il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi, hanno assistito sbalorditi a tutta la scena.