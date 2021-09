J-Ax ci mette nuovamente la faccia e scende in campo per farsi portavoce di una battaglia molto seria. Parliamo di Emo Gruppioni, un anziano disabile di Bologna che da 15 anni sta tentando di far installare un ascensore nel palazzo in cui vive, senza tuttavia riuscirci. A raccontarlo è stato lo stesso rapper milanese con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ieri 24 settembre: “Sono inca**ato a bestia“, ha esordito lui. Poi: “L’unico modo che ha Emo per uscire di casa è un’ambulanza. Non può nemmeno andare al cimitero a portare i fiori alle due sorelle morte nell’ultimo anno di Covid. Ma la cosa più assurda e inumana è che oggi, grazie al Superbonus 110%, ai condomini del suo palazzo far installare un ascensore non costerebbe nulla. Solo un condomino ha impugnato la delibera per installarla”, ha dichiarato l’artista.

Poi, durissimo: “Hey sindaco di Bologna (Virginio Merola, ndr),ci sei?”. J-Ax si è dunque proposto di pagare al signor Gruppioni e alla sua famiglia le eventuali spese legali che dovrà sostenere per affrontare il contenzioso legale che potrebbe aprirsi: “Faccio io. Per ridare a quest’uomo una vita dignitosa”, ha aggiunto per poi lanciare un appello ai fan: “Condividete più che potete questo video, fatelo arrivare a più persone possibile, questa storia non può rimanere nell’ombra”.