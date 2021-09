Dopo il polverone degli ultimi giorni, Guenda Goria è arrivata al Grande Fratello Vip per una ‘tirata d’orecchi’ al papà Amedeo. Sì perché nelle prime due settimane del reality, il noto giornalista si è lasciato andare ad alcuni discutibili atteggiamenti nei confronti di Ainett Stephens. Ecco che l’ex gieffina, durante la puntata di ieri 24 settembre, si è così rivolta al padre: “Sono emozionata e felice nel vederti. Sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti. Prima di entrare nella Casa ti avevo fatto molte raccomandazioni.. sai che abbiamo avuto dei diverbi in passato per la tua natura molto farfallona“, ha esordito la giovane.

Poi ha aggiunto: “Sono fiera dell’uomo che sei però sai anche che io sono attenta al valore delle donne. Alcuni tuoi atteggiamenti sono risultati un po’ insistenti e hanno offeso la sensibilità di alcune donne e per questo vorrei che tu chiedessi scusa“. Infine, furiosa, ha concluso: “Ti vedo lavare i piatti e divertirti.. sono molto contenta. Io ti voglio proteggere: sei un uomo delicatissimo, ho letto della accuse gravissime nei tuoi confronti. Ho letto parole come ‘violenza’, per questo sono molto arrabbiata. Una parte del giornalismo e del web non dovrebbe permettersi di utilizzare certi termini, sono argomenti importanti”. “Grazie Guenda.. Questa settimana mi sono ricomposto – ha spiegato lui – ma mi scuso se qualcuno ha frainteso. Con Ainett ci siamo subito chiariti”.