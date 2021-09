Elon Musk e la cantante Grimes (pseudonimo di Clare Boucher) si sono lasciati dopo tre anni. “Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora, ci vediamo spesso e andiamo d’accordo”, ha affermato lo stesso Musk in una dichiarazione pubblicata da Page Six. Il fondatore di Tesla ha assicurato che stanno comunque crescendo insieme il figlio di un anno, ” X Æ A-XII” , nato nel 2020 ovvero dopo due anni dal loro primo appuntamento. Prima di Grimes, Elon Musk è stato sposato con la scrittrice Justine Wilson. Dal loro amore sono nati sei figli (uno dei quali morto prematuramente). Inoltre è convolato a nozze due volte con l’attrice Talulah Riley. Il primo matrimonio è durato due anni, cioè dal 2010 al 2012 mentre il secondo dal 2013 al 2016.

“È soprattutto perché il mio lavoro a SpaceX e Tesla richiede che io sia principalmente in Texas o in viaggio all’estero e il suo lavoro è principalmente a Los Angeles. Ma ora lei è con me e il ‘baby X’ è nella stanza accanto”, ha spiegato Musk a Page Six. In occasione del Met Gala, la scorsa settimana, Mr Tesla e Grimes hanno sfilato sul red carpet separatamente, anche se il giorno seguente sono stati fotografati insieme a New York. Che questo amarsi senza stare insieme sia la nuova frontiera delle relazioni?