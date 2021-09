L’Fbi ha emesso un mandato di arresto a carico di Brian Laundrie, il fidanzato di Gabrielle Petito, la giovane youtuber scomparsa e ritrovata cadavere in una riserva del Wyoming dove la coppia era andata in gita. Da giorni la vicenda è sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo: il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce all’inizio della scorsa settimana ed è ricercato in una vasta area del nord-ovest della Florida, vicino a dove risiedeva con i genitori e ‘Gabby’.

Fino ad oggi era stato indicato dalla polizia come “persona di interesse” ma la sua posizione si è aggravata dopo che, come riporta la Reuters, è emerso che ha rubato ed usato in maniera fraudolenta una carta di credito non sua della Capitol One Bank tra il 30 agosto e il 1 settembre, con la quale ha speso mille dollari, denaro che probabilmente gli serviva per la fuga.

Il Federal bureau of investigation (Fbi) degli Stati Uniti ha spiegato nei giorni scorsi che l’ufficio del coroner della contea di Teton ha preliminarmente classificato la causa della morte di Petito come “omicidio“. A luglio, Laundrie e Petito si erano ‘imbarcati’ su un furgone per un viaggio attraverso riserve e parchi nazionali negli Stati Uniti occidentali: l’1 settembre, il giovane è tornato a casa senza la donna.

Nelle scorse ore i tabloid avevano portato alla ribalta la presenza di un account Pinterest @blaundrie1197 che potrebbe appartenere a Laundrie: l’analisi di molte cartelle del profilo ha fatto emergere dettagli inquietanti. Ci sono infatti immagini di tatuaggi raffiguranti demoni e angeli della morte, tra cui una scritta “Dottore voglio morire dignitosamente” e “Non troverà mai un uomo dolce come me. Lasciala andare, Dio la benedica”.