Solo qualche mese fa l’indiscrezione sul loro presunto flirt. Ormai, nonostante lei non lo abbia mai confermato ufficialmente, sembra certo. Parliamo di Barbara D’Urso e il fidanzato Francesco Zangrillo. Tuttavia, stando a quanto riportato da Oggi, sembra che tra i due ci sia aria di tensione. Le foto del settimanale diretto da Umberto Brindani parlano chiaro: la coppia litiga in un ristorante di Brera, a Milano. La conduttrice è in piedi, con le mani giunte e un’espressione esterrefatta.

“Ha tutta l’aria di essere una scenata di gelosia“, riportano i siti di gossip. Lui, infatti, non è accanto a Barbara bensì ad una donna bionda con cui, forse, la chiacchierata si fa “troppo fitta”. Dopo un acceso botta e risposta, l’assicuratore 48enne esce dal locale e sale in auto da solo. Lei, invece, si sfoga con un amico. Dulcis in fundo? I due si ritrovano poco dopo ma quando l’automobile di Zangrillo raggiunge la casa della conduttrice, lei scende da sola.