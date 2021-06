È un flirt del quale i giornali di gossip parlano da qualche tempo e ora, a immortalare Barbara D’Urso con la sua nuova fiamma, Francesco Zangrillo, 48 anni, assicuratore, ci ha pensato Oggi. I due hanno cenato in un noto ristorante milanese, in centro città, in compagnia di alcuni amici e poi se ne sono andati insieme. Sarà amore? Intanto la conduttrice (che si dichiara single) ha chiuso la stagione di Pomeriggio 5 lo scorso 28 maggio: “Oggi è l’ultima puntata di questa edizione fortunatissima di Pomeriggio 5″, ha detto. Quali siano i progetti per la D’Urso non si sa ancora con certezza. Sarà ancora alla guida anche del Grande Fratello Nip? Molte le indiscrezioni che circolano in queste ore a proposito di una sua sostituzione la domenica pomeriggio.