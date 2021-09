Al via oggi e fino al 26 settembre l’evento gratuito FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell’evento, e il patrocinio del Comune di Milano con il supporto del Parlamento europeo. “Il tema scelto per la terza edizione di FeST – afferma la direttrice artistica Marina Pierri– è Crafting Worlds con il quale si pone l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi capaci di rappresentare, direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà – il mondo in cui abitiamo ogni giorno. Mai come in questo momento, alle prese con una pandemia che ha scosso forse per sempre l’immaginario collettivo, Crafting Worlds significa anche costruire mondi migliori. Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione che costituiscono da sempre il DNA di FeST – il Festival delle Serie Tv. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente”.

I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti di FeST – Festival delle Serie Tv con alcuni dei loro titoli del momento, alcuni dei personaggi più amati e proiezioni in anteprima, tra cui quella di “Reservation Dogs” (Disney+).

Tanti gli ospiti che arriveranno sul palco di FeST: Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Amanda Campana, Vanessa Incontrada, Salvatore Esposito, Pietro Turano, Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Lia Grieco, Simona Tabasco, Lucrezia Guidone, Pablo Trincia e Gianluca Neri, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Ribuoli, Sandro Petraglia, ma anche esponenti della scena musicale italiana, come Nina Zilli e Hogni Egilssnon.

Infine tra le novità di questa edizione, la nascita dei Serial Awards, i premi completamente dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della manifestazione. Questi i riconoscimenti che sono stati votati negli ultimi mesi da una selezionata giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore, tra le quali c’è anche Claudia Rossi, responsabile di FqMagazine.