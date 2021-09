Torna a casa, sorprende il marito con l’amante, va su tutte le furie e gli distrugge la Maserati da 200mila euro parcheggiata in garage. È quanto successo a Biella nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, come riferiscono i giornali locali. Da quanto ricostruito, il protagonista della vicenda è un imprenditore 60enne che si è visto cogliere in flagrante dalla moglie mentre era in compagnia dell’amante, una donna più giovane di lui che – proprio come in un film – si è chiusa in bagno ed è scappata poi dalla finestra.

Per l’uomo invece non c’è stato scampo: ha dovuto affrontare la rabbia della moglie che è andata su tutte le furie e ha iniziato a colpire e distruggere qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, dai quadri ai soprammobili fino ad alcuni mobili. Poi, come se non bastasse, è scesa in garage e ha iniziato a colpire la Maserati da 200mila euro del marito che, in tutta risposta, l’ha denunciata, chiedendogli 300mila euro di danni.