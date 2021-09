Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 20 settembre, Raffaella Fico ha ripercorso alcune tappe della propria vita. Tra queste anche quella della storia con l’ex fidanzato Mario Balotelli. La showgirl ha detto: “Lui è stato un amore totalizzante, ho avuto altre storie dopo ma non sono mai stata innamorata allo stesso modo”. Poi ha spiegato: “È un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”.

Le cose però, non sono andate per il verso giusto. “Non sono rimasta incinta all’improvviso.. insieme lo abbiamo cercato, poi non voleva più, mi cacciò via di casa. La nostra è stata una relazione troppo affollata, molte persone ci hanno messo il becco”. E ancora ha spiegato di essere andata a Londra a suonare al campanello di casa di Balotelli: “Lui era dentro casa – ha raccontato lei in lacrime – non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni , mi ha chiesto scusa”. Adesso i rapporti sono decisamente migliorati: “Siamo sereni.. anche lui ama da morire Pia (la figlia che oggi ha 8 anni, ndr)”.