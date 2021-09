Una delle coppie più invidiate e spiate dello showbusiness italiano e internazionale aprono le porte della loro vita con gli otto episodi di “The Ferragnez – La serie” su Amazon Prime Video a dicembre, prodotta da Banijay Italia. I protagonisti sono Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e della moda con oltre 24 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer”, e Fedez con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram, già protagonista della prima stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo” e di “LOL – Chi ride è fuori”.

Le scene sono state girate fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 e si racconterà la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin e la nascita della secondogenita Vittoria. E ancora gli incontri con gli amici, la famiglia, le passioni, gioie, lacrime e ambizioni della coppia più famosa di Instagram. Ci saranno anche il piccolo Leone, primogenito della coppia, i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine.

“L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia – hanno dichiarato la Ferragni e Fedez -. L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo”.