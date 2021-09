Sono gravi le condizioni delle tre giovani donne incinte ricoverate all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Due sono ricoverate in terapia intensiva, una in pneumologia e sono tutte tra la ventesima e la ventottesima settimana di gravidanza. Le tre giovani di origine sudafricana, non vaccinate, sono state verosimilmente contagiate in ambito familiare: arrivate in pronto soccorso con i sintomi sono state subito ricoverate. Resta di primaria importanza sensibilizzare le donne incinte sulla vaccinazione: “Ribadiamo l’appello a vaccinarsi — ha detto direttore generale dell’Usl 2 Francesco Benazzi al Corriere del Veneto — Il vaccino è sicuro per le donne incinte, mentre il Covid è infido. Il contagio mette pericolosamente a rischio il nascituro“. L’Usl2 avvierà incontri con i medici di famiglia e i ginecologi dei consultori. Intanto il decreto legge “Total Green Pass” ha fatto crescere le prenotazioni del vaccino del 40%.